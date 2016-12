Eugenio Mena no llegarÃ¡ a Inter Porto Alegre por el millonario sueldo que pide

Eugenio Mena no llegará a Inter Porto Alegre por el millonario sueldo que pide

Aton Chile / El Gráfico Chile

Parecía que Eugenio Mena iba a seguir los pasos de Elías Figueroa, Paulo Magalhaes y Charles Aránguiz. El lateral izquierdo era sondeado por Internacional de Porto Alegre, pero tendrá que seguir buscando club tras ser desechado por el alto sueldo que pide.

"No existe nada en relación a Mena. Fue ofrecido, pero no existe nada. Cruzeiro no cuenta con él, pero existen otros factores que influencian: el tema salarial y el valor para su adquisición son aspectos que hacen el negocio inviable", reconoció el director ejecutivo del club, Jorge Macedo, a al diario Lance.

Consignar que el seleccionado nacional terminó recientemente su préstamo con el Sao Paulo y debe regresar al Cruzeiro, pero no está en los planes del técnico Mano Menezes.

GRAF/GL