1 C. Lampe 17 C. Jopia Substituted 8 C. Valenzuela 3 A. Robles 6 C. Sepúlveda 18 A. Zagal 14 L. Povea 2 K. Hidalgo 4 J. Martínez 11 J. Duma 23 S. Ramírez 12 P. Garcés 5 J. Barroso 4 M. Zaldivia 28 F. Campos 27 C. Gutiérrez 17 G. Suazo 11 G. Fierro 15' 10 R. Fernández 8 E. Pavez 7 E. Paredes 18 A. Vilches