En Everton se refirieron al posible arribo de José Rojas a Viña del Mar

El Gráfico Chile

El defensa chileno José Rojas no seguiría en Belgrano de Córdoba y por lo mismo su nombre ya ha sonado en varios clubes, entre ellos en Everton, desde donde se refirieron al posible arribo del ex capitán de la Universidad de Chile a Viña del Mar.

Quien habló del potencial fichaje del ex seleccionado nacional fue el zaguero Matias Bálquez, quien viviría una competencia directa por un puesto en la titularidad con el defensor de 33 años.

"Personalmente no me preocupa. Yo siempre he trabajado bien y en las oportunidades que me toca siento que lo he hecho bien. Es al revés, cuando llega gente importante, con experiencia y para sumar, es mucho mejor, así que yo estoy tranquilo", comentó el canterano ruletero sobre el Pepe.

Por lo mismo, el hombre que tuvo un fugaz paso por Huracán expresó que "yo soy trabajador, profesional, y cuando me toca hago lo máximo para no salir, y en todos los torneos, más en mi posición, los equipos suelen traer hartos jugadores y al final uno tiene que luchar e igual se abren posibilidades para terminar jugando".

Cabe recordar que Rojas dejó la U en diciembre de 2015 y durante todo 2016 formó parte de las filas del Pirata en el que jugó un total de 27 partidos.

GRAF/PS