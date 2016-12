En el Top Ten: Alexis es elegido como el noveno mejor jugador del mundo

Alexis Sánchez no deja de deslumbrar. En una de las mejores temporadas del tocopillano, que lo tiene como segundo artillero de la Premier League con 12 goles, el ex delantero de Barcelona fue elegido en el 9º puesto en el ranking de los "100 mejores futbolistas del mundo" del medio inglés The Guardian.

El atacante de 28 años superó a los chilenos Claudio Bravo, que aparece en el puesto 81 y a Arturo Vidal, elegido en el lugar 32, en el listado que lidera el delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

El Top Ten del ranking quedó conformado por los siguientes jugadores:

1) Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2) Lionel Messi (Barcelona)

3) Luis Suárez (Barcelona)

4) Antoine Griezmann

5) Neymar (Barcelona)

6) Gareth Bale (Real Madrid)

7) Robert Lewandowski (Bayern Munich)

8) Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)

9) Alexis Sánchez (Arsenal)

10) Riyad Mahrez (Leicester)

La votación fue realizada por 124 expertos, de 45 países diferentes, entre ex jugadores, entrenadores y periodistas. Los argentinos Hernán Crespo y Javier Zanetti, además del colombiano Faustillo Asprilla, destacan en el listado.

