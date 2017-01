El seleccionado boliviano que quiere Hoyos en la U: "Me gustaría ir, puedo aportar mucho"

El nuevo director técnico de la Universidad de Chile, el argentino Ángel Guillermo Hoyos, quiere contar con un ex dirigido en la selección de Bolivia en la U versión 2017. Se trata del mediocampista Pedro Azogue, quien milita en el Oriente Petrolero de su país.

De 22 años, este volante central ha tenido un ascendente camino en la escuadra altiplánica, consolidándose como titular en las últimas presentaciones que tuvieron al ahora entrenador azul en la cabina técnica.

Sobre un posible arribo al CDA, el propio futbolista comentó en La Tercera que "me ilusiona, me gustaría ir a la U, puedo aportar mucho. A Hoyos lo conozco", enfatizando que "me encantaría ir a la U".

Eso sí, el oriundo de Santa Cruz de la Sierra dejó en claro que "ahora estoy de vacaciones. No sé nada. Me han consultado harto, pero mi representante no me ha dicho nada".

A la hora de entregar una definición de sus caracterísitcas como futbolista, Azogue expuso que "soy un volante que le gusta salir jugando, con mucho despliegue físico, con mucha entrega".

