El PSG sigue potenciando su equipo y ficha a mediocampista alemán

El mediocampista alemán de 23 años, Julian Draxler, abandonó el Wolfsburgo alemán para fichar por el Paris Saint Germain. El equipo francés, dirigido por el ex Sevilla Unai Emery, pagó alrededor de US$ 42 millones por el mundialista en Brasil 2014, pero el precio podría ascender a US$ 50 millones por bonos, que incluye, entre otros, ser campeón de la Champions League.

"Hemos tenido unas conversaciones muy intensas pero constructivas con PSG. Draxler y su representante en los últimos días. Estamos seguros que hemos alcanzado un acuerdo satisfactorio para todas las partes", aseguró a Bild el director deportivo del equipo alemán, Olaf Rebbe.

El mediocampista llegó a mediados de 2015 al Wolfsburgo, procedente del Schalke 04, por cerca de 38 millones de dólares, donde jugó 34 partidos y anotó seis goles.

