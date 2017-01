El problema que frenÃ³ a Quintanilla a 5 mil metros de altura: "Me sentÃ­ mal y tuve que ir con calma"

El problema que frenó a Quintanilla a 5 mil metros de altura: "Me sentí mal y tuve que ir con calma"

Pablo Quintanilla estaba listo para meterse entre los tres primeros del rally Dakar 2017 en la categoría motos tras la tercera jornada.

Sin embargo, las condiciones extremas lo perjudicaron en la tercera etapa, cuando estaba en el segundo lugar de la jornada entre San Miguel de Tucumán con San Salvador de Jujuy. Sin embargo, finalizó en el cuarto lugar.

"Me quedé atascado en una parte de arena a casi 5 mil metros y cuando saqué la moto me cansé harto, me sentí un poco mal y ahí tuve que ir con calma", comentó "Quintafondo" a Emol.

"Estuvo difícil la segunda parte, estábamos muy alto. El físico es muy diferente a como es a la altura del mar y sumándole a esto que estábamos con 300 kilómetros en el cuerpo de carrera fue algo difícil", añadió.

En esa línea, el chileno indicó que "perdí algo de tiempo en la mañana, en los primeros 50 kilómetros de navegación me equivoqué. Estaba muy difícil seguir el roadbook, había mucha vegetación con piedras. Era muy fácil desviarse, había un montón de ríos y referencias que a veces costaba seguir".

Sin embargo, no pierde la fe y acusó que "todos los días son muy diferentes, las condiciones de la etapa, el clima, el tipo de terreno va cambiando. Por eso es súper importante ser regular y estar siempre ahí. Mañana seguiremos en esta línea de trabajo, tratando de mantener el ritmo y hacer una buena navegación que es muy importante".

