El premiado CarreÃ±o quiere seguir el camino cruzado de GutiÃ©rrez, Roco, Castillo y Vargas

El premiado Carreño quiere seguir el camino cruzado de Gutiérrez, Roco, Castillo y Vargas

El Gráfico Chile

Como todos los años, Universidad Católica condecoró al jugador más destacado proveniente de sus divisiones inferiores y en este 2016 la distinción fue para el mediocampista Jaime Carreño, quien recibió en San Carlos de Apoquindo el premio "Mejor de los Mejores" del Fútbol Formativo.

"Es un sueño que lo quería cumplir desde los doce años cuando llegué aquí, y ahora que tengo 19 lo pude cumplir. Estoy muy contento por eso", expresó al respecto el oriundo de Recoleta en declaraciones que reproduce el sitio oficial de Cruzados.

"Fue un gran 2016 para mí. Lograr tres títulos en un año me genera mucho orgullo, para toda nuestra gente, familia e hinchada", destacó.

Respecto a la importancia de este galardón, el 8 de la Franja comentó que "en mi época cuando yo llegué lo ganó el "Pipe" Gutiérrez, después Enzo Roco, el "Nico" y Jeisson. Ojalá poder seguir la ruta que están haciendo ellos. Quizás son un poco distintos los caminos pero ojalá lograr lo que son ellos y más adelante llegar más lejos".

Desde el plano futbolístico, el seleccionado nacional Sub 20 estableció que "fue un buen año. A principio de año yo no me veía jugando y terminé jugando 13 de 15 partidos, y ahí se logró un título que tanto estábamos esperando y luego la Supercopa".

"En el bicampeonato no tuve la participación que yo esperaba tener, pero siempre estaba en el primer cambio y siempre estuve ahí. Contento por eso y por todo el equipo por haber dejado una huella en el club que va a ser imborrable", prosiguió.

GRAF/PS