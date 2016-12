¿El nuevo Ferguson? Manchester United renovaría contrato de Mourinho hasta 2025

El Gráfico Chile

A pesar de que José Mourinho, DT portugués del Manchester United, no ha tenido su mejor estreno con los Red Devils desde que llegó a medidados de año, la directiva del equipo inglés intentaría renovar su contrato hasta 2025, para blindarlo y llevar a cabo un proyecto a largo plazo, como lo hizo con el histórico entrenador Alex Ferguson, que dirigió al United entre 1986 y 2013.

Según The Guardian, la familia Glazer, dueño del club inglés, quiere extender el vínculo con su entrenador más allá de 2019, cuando finaliza su actual contrato.

Mientras que el diario Mirror, aseguró que los propietarios le ofrecerán una extensión de contrato hasta 2025.

"Me gustaría quedarme por muchos años en este club. Eso significaría que no voy a buscar otro equipo en la Premier League", había asegurado el ex DT de Chelsea en octubre.

En el equipo de Old Trafford, Mourinho tiene un rendimiento del 59,3%. De 27 partidos, ha ganado 16, empatado 6 y perdido 5.

En la actual Premier League, el United marcha sexto, con 30 puntos luego de 17 fechas disputadas.

GRAF/FBC