El mejor jugador de Tercera DivisiÃ³n busca romper los estigmas: "Nos miran en menos por jugar acÃ¡"

El mejor jugador de Tercera División busca romper los estigmas: "Nos miran en menos por jugar acá"

Por Giuseppina Lobos

La temporada de Deportes Recoleta terminó de la mejor forma posible: Tras varios intentos, el plantel dirigido por Fabián Marzuca derrotó a Lautaro de Buin y logró ascender a la Segunda División Profesional del fútbol chileno. En esa categoría se encontrará por ejemplo con Barnechea, Deportes Santa Cruz, Naval o Melipilla.

Uno de los jugadores que fue protagonista de la campaña lograda por el equipo capitalino fue Nicolás Astete. La carrera del volante nacional es bastante diferente a las de sus compañeros, debido a que no hizo inferiores en ningún club y sólo a los 18 años, en Ferroviarios, comenzó a tomar el fútbol como algo más profesional.

Hoy con una carrera que va creciendo poco a poco, el ascenso de Recoleta como un objetivo cumplido en la vida. "El proceso fue bastante largo, el campeonato pasado fue realmente lindo porque perdimos muy pocas veces, salimos campeones. Mientras que este año fue maravilloso, sobretodo porque alzamos el título con nuestra gente y en nuestra cancha", comenta el jugador de 23 años a El Gráfico Chile.

Su buen rendimiento incluso le permitió ser condecorado como el Mejor Jugador Amateur por el Círculo de Periodistas Deportivos de nuestro país, un hecho muy valorado por Astete. "Este es mi primer logro como futbolista. Me pone muy contento que me reconozcan así, es muy bonito para mi carrera", sostuvo.

En la ceremonia donde se premiaron a los mejores deportistas de Chile, el volante tuvo una amena conversación con el DT de Universidad Católica, Mario Salas, quien ganó el premio al Mejor Técnico del 2016. "No lo conocía, me acerqué para felicitarlo por lo que habíamos logrado. Me dio aliento para que siguiera luchando para llegar a Primera; ese es el gran sueño de todos nosotros", comentó el jugador quien no dudó en solicitarle una fotografía al técnico cruzado.

"En Chile te miran en menos por jugar en Tercera División"

A pesar de que sostiene que al plantel nunca le ha faltado indumentaria deportiva para hacer su trabajo, hace un cuestionamiento a la imágen que tienen en nuestro país sobre el fútbol amateur.

"Es dificil ser jugador de Tercera División en Chile, nos miran mucho en menos. Te pasan a llevar, pero uno sabe el sacrificio que hace todos los días. Cualquiera que está en Tercera y Segunda División puede ganar más plata trabajando en otra cosa, pero lo hacemos para cumplir nuestros sueños y ser felices", confesó.

A pesar de que aún no existe una fecha exacta para el debut del equipo en el profesionalismo, el volante recoletano analiza a sus rivales y envía un mensaje.

"Es bastante complicado subir de categoría, pero no creo que seamos menos. Vamos a dar la pelea, en ningún caso pasaremos sin pena ni gloria por la Segunda División. Estamos capacitados para lograr cosas grandes", afirmó con seguridad.

GRAF/GL