El Juego de las Estrellas de la NBA ya tiene favoritos e indumentaria definida

La temporada de la NBA nuevamente está controlada por los Cleveland Cavaliers y los Golden State Warriors, con sus grandes figuras como los principales protagonistas de la votación para elegir a los participantes del Juego de las Estrellas de la liga, a disputarse el próximo 19 de febrero.

La elección, que comenzó este jueves, tuvo su primera entrega de resultados con los jugadores del equipo campeón, LeBron James y Kyrie Irving, encabezando las preferencias en la Conferencia Este, en las posiciones de ala pívot y armador, respectivamente.

En el Oeste tampoco hubo sorpresas y Stephen Curry con Kevin Durant, ambos de los Warriors, al mando de la lista, con votaciones superiores al medio millón de sufragios.

Los votos de los fanáticos que se reciben por redes sociales definirán el 50% del resultado final, dejando un 25% al voto de jugadores y la misma cifra a los especialistas de la prensa.

Para el evento que se realizará el 19 de febrero en New Orleans ya se presentaron las camisetas que los protagonistas lucirán y las fechas para el final de la elección de los mejores se cerrará el 26 de enero.

