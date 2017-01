El importante y escalofriante anuncio que realizó The Undertaker en la WWE

El evento RAW de este lunes, que se llevó a cabo en New Orleans, tuvo varias sorpresas, donde, por ejemplo, Shawn Michaels se vio envuelto en una trifulca con Rusev y Chris Jericho, que, con la ayuda de Kevin Owens, venció en una lucha en desventaja a Roman Reigns y se convirtió en el nuevo campeón de los Estados Unidos.

Sin embargo, el momento más esperado de la jornada fue el regreso de The Undertaker. El gerente general de la marca roja, Mick Foley había anunciado la presencia de El Enterrador.

Foley salió al ring y solicitó la presencia de The Undertaker, pero el Hombre muerto no aparecía. Por lo mismo, la encargada de dirigir la marca, Stephanie McMahon salió a escena y estaba por anunciar el despido del ex luchador, cuando, de un instante a otro, se apagaron las luces y comenzaron a sonar las campanas que anunciaban la presencia de Taker.

El Enterrador hizo su primera aparición en el año en la WWE y fue en RAW donde realizó un importante y escalofriante anuncio. Tras mirar fijamente a Foley y McMahon, confirmó que estará en el evento Royal Rumble, donde será parte de la batalla real, y que tiene preparado 29 ataúdes para 29 almas que descansarán en paz.

Con esto, se confirma la presencia de The Undertaker en el evento que se llevará a cabo el 29 de enero en el Alamodome de San Antonio y, de paso, aseguró su presencia para Wrestlemania XXXIII en Orlando, Florida.

GRAF/PMR