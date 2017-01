El gusto es mutuo: las aristas que dan forma al caso Santiago Silva en la UC

Por Pablo Serey & Diego Espinoza

El nombre del delantero uruguayo Santiago Silva ha tomado fuerza en las últimas horas en Universidad Católica para reemplazar al emigrado goleador Nicolás Castillo. Y, efectivamente, el charrúa está en la carpeta de la gerencia deportiva de Cruzados, pero más allá de eso es preciso conocer las distintas aristas del asunto para comprender su chance de llegar a San Carlos de Apoquindo.

El área encabezada por José María Buljubasich en la precordillera trabaja con varios nombres por cada puesto en el que se requiera contratar refuerzos. En este caso, para el bloque ofensivo tanto el Tanque Silva como el argentino Emanuel Herrera son opciones reales.

"Santiago Silva es un jugador de varios nombres más", reconoció la semana pasada el propio presidente de Cruzados en entrevista con Radio Cooperativa. Sin embargo, lo que no es efectivo, a la fecha, es que el atacante de 36 años esté a un paso del vigente campeón del fútbol chileno.

Desde Banflied, club dueño de la carta del experimentado ariete, el vicepresidente Alejandro Grigera recalcó que "nadie me llamó por Silva, ni de Católica, ni de la U ni de ningún equipo, no hay ninguna oferta, ningún llamado, salvo de los periodistas".

A las oficinas del Taladro no ha llegado ningún ofrecimiento formal por el delantero que durante 2016 jugó 28 encuentros por dicho elenco y convirtió 11 goles. Sin embargo, su representante, Martín Guastadisegno, comentó en el programa Indirecto de TyC Sports que en el caso de Silva "hay ofertas de Ecuador y Chile pero definirá Banfield".

Cruzados debe hacer llegar una oferta concreta a la institución del sur de Buenos Aires, ya que no es el único equipo que está tras los pasos del ex hombre de Boca Juniors. La Liga Deportiva Universitaria de Quito es el otro elenco que está tras los pasos del ariete que tiene contrato por un año más con el conjunto que dirige el ex DT de la UC Julio César Falcioni y cuya cláusula de salida asciende a US$ 1,5 millones.

Más allá de todo lo anterior, un asunto de alta relevancia es la opinión del propio jugador. Desde el entorno del futbolista, que comenzó su carrera profesional en Central Español, manifestaron a El Gráfico Chile que "la idea de ir a la Universidad Católica le parece muy buena" y que está a la espera de novedades en el proceso de negociación.

Y desde el plantel cruzado, el capitán Cristián Álvarez tuvo palabras para el otrora goleador de Vélez Sarsfield y su posible arribo a San Carlos de Apoquindo. "Juega bien, lo conocemos bastante porque lo hemos visto jugar, pero no puedo decir mucho porque son rumores. No hay nada concreto, tampoco el club nos ha dicho algo", expuso.

GRAF/PS