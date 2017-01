El duro ataque de Zlatan Ibrahimovic contra la prensa inglesa: "Les pagan por decir mierda"

AFP

Zlatan Ibrahimovic, goleador del Manchester United, considera que con sus goles salió a declarar una vez más con polémicas palabras. Esta vez atacó a la prensa de Inglaterra por criticar su nivel en los partidos en que tuvo malas actuaciones, en especial al inicio de la temporada.

"Me transmiten mucha energía, créanme, porque a ellos les pagan por decir mierda y a mi me pagan por jugar con los pies. Por eso disfruto tanto", aseguró el ex PSG.

"Llegué a la Premier League cuando todo el mundo pensó que no era posible, pero como siempre, le he hecho comerse sus pelotas", añadió Zlatan.

"Cada año me llamaban (los clubes ingleses), pero no había un buen sentimiento, por eso quería venir cuando todos pensasen que ya estaba acabado", concluyó el sueco.

Ibrahimovic suma 17 goles en 27 partidos con los Red Devils que dirige el portugués José Mourinho.

