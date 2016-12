El día en que Mark González le decía que "no" a Colo Colo en 2012

La llegada de Mark González a Colo Colo es inminente y todo debería oficializarse en las próximas horas.

El zurdo fichará por el Cacique y será el reemplazante de Martín Rodríguez, quien se marcha a Cruz Azul de México.

Pese a ello, hay que volver a 2012 cuando el puntero analizaba su futuro en el fútbol cuando militaba en el CSKA Moscú de Rusia y superaba un grave problema de lesión.

En ese momento, se recuperó en el Centro Deportivo Azul de Universidad de Chile y sentenció que "dentro de todo cuando hice la rehabilitación en Universidad de Chile, yo quedé muy agradecido de ellos que me abrieron las puertas para poder recuperarme ahí, y desde que me fui de Universidad Católica nunca he tenido ningún tipo de contacto así que también uno se siente un poco por ese lado", en una conversación con Gol TV.

Y prosiguió señalando: "Si algún día vuelvo a Chile, por lógica debería volver a la Católica (regresó en 2014), pero nunca se sabe lo que puede pasar el día de mañana. Yo nunca le he cerrado las puertas a nadie".

Pero la más fuerte frase fue cuando se le consultó si jugaría en la U, González sentenció: "Colo Colo no, eso lo aseguro, pero lo demás obviamente se tiene que estudiar, pero como dije antes uno a veces se siente cuando sales de un equipo y no has tenido ningún tipo de contacto, siendo que uno creció ahí y siente el cariño de la gente que te dice vuelve a la Católica".

