El clan de los Galdames presenta a su gran joya: El talentoso Benjamín que brilla en Unión Española

Por Giuseppina Lobos

Además de ser hermanos, Pablo, Thomas y Benjamín Galdames son parte del recambio del fútbol chileno. El primero es titular en Unión Española y seleccionado nacional, mientras que el segundo ya ha tenido participación en Copa Chile en el equipo hispano, siendo una opción a futuro en el cuadro de Martín Palermo.

Pero el tercer integrante de este clan, recién está construyendo su camino en el fútbol. A los 16 años, Benjamín en el "10" de la categoría Sub 17 de Unión y tiene que convivir día a día con el cartel de ser el más talentoso de los tres hermanos.

Con una pachorra que impresiona muchas veces, el más chico de los Galdames de desenvuelve con soltura al analizar su momento en el campeonato fútbol joven. "Siento que soy un referente del plantel. Fui durante cinco años capitán del equipo y no necesito la jineta para ordenar y manejar el once que sale a la cancha", comienza explicando el jugador a El Gráfico Chile.

Con su respecto a su rol como creador, Benjamín afirma sentirse "muy bien en esa posición. Cada vez que agarro el balón siento que el equipo me tiene confianza y que me deja hacer las cosas que me gustan como es encarar y marcar goles"

Más allá de la sangre. El orgullo que siente Benjamín cuando habla de sus hermanos es increíble; tanto así que está feliz que Pablo haya sido nominado por primera vez a la Selección chilena y que Thomas hará la pretemporada con el primer equipo de Unión Española.

"Si hay algo que me gusta, es que somos muy distintos los tres. El Thomi es defensa, más alto. El Pablo es volante y mueve todo el equipo cuando tiene la pelota. Y a mí en tanto me toca una de las funciones más lindas que es habilitar a los delantero", afirmó Galdames junior.

Pablo Galdames: "Benjamín juega como si no tuviese miedo"

"'Benja' es distinto a los otros tres. Siempre ha estado bien físicamente, ha sido capitán de su serie y muchos dicen que es el mejor de los tres hermanos". Así parte analizando al menor de sus hijos, Pablo Galdames, el "patriarca" del clan.

El ex futbolista no da más de la felicidad cuando habla de su retoño. Está orgulloso y eso lo demuestra en cada palabra: "'Benja' es un chico muy especial; lo veo jugar y es como si no tuviese miedo. Como si estuviese jugando en el barrio o en una plaza. Es un volante muy técnico que tiene buen juego aéreo a pesar no ser tan alto. Tiene muchas condiciones, pero tiene mucho por crecer, por aprender, por entrenar".

Al mirar desde lejos la carrera de sus hijos, Galdames confiesa estar sorprendido por el camino que han tomado dentro de la cancha.

"Nunca pensé que me iba a salir un defensa, un volante y un creación; cada uno sacó un porcentaje de mi juego. Pablito sacó la técnica, Thomas sacó la fuerza y Benjamín sacó la calidad. Estoy orgulloso de mis hijos, ojalá vivir muchos años más para verlos crecer como futbolistas", sentencia el ex jugador de 42 años.

Un clan que tiene para rato y que parece tener una joya que pronto dará que hablar.

