El "ciudadano inglés" Alexis Sánchez: "Londres es un lugar estresante"

El Gráfico Chile

El delantero chileno Alexis Sánchez aparece en la portada de la revista de Arsenal, donde habla de su vida en Inglaterra, de sus gustos personales y de lo "estresante" que puede llegar a ser Londres.

"Me gusta ir a Londres a comer o a tomar algo con mis amigos. Sin embargo, soy una persona muy hogareña y paso mucho tiempo en casa", contó el goleador de la Selección.

Además, habló de la capital de Inglaterra, lugar que calificó como "estresante" por lo que prefiere quedarse en casa.

"Me gusta explorar la ciudad cuando tengo tiempo, pero normalmente prefiero quedarme relajado en mi casa. Londres es un lugar estresante, porque está lleno de gente, es una ciudad muy grande", agregó el ex FC Barcelona.

"Nuestras rutinas como futbolistas consumen mucha energía. Juegas un partido tras otro, ves gente nueva todos los días y viajas mucho. Es por eso que trato de desconectarme y relajarme tan pronto como tome un tiempo libre", añadió el tocopillano.

Sánchez y Arsenal volverán a jugar el lunes, cuando por una nueva fecha de la Premier League reciban a Watford.

