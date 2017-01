El "chileno" Ricardo Rodríguez se suma a Vidal entre los posibles fichajes del Chelsea

El Gráfico Chile

Muchos rumores han aparecido en la prensa de Inglaterra por un posible traspaso del volante chileno Arturo Vidal al Chelsea. La cercana relación que el seleccionado nacional tendría con el técnico Antonio Conte, tras encontrarse en Juventus, sería una de las principales razones que llevarían al Rey Arturo a los Blues.

Sin embargo, según el diario británico Metro, el oriundo de San Joaquin no iría solo a Londres, sino que podría venir acompañado del lateral suizo -con nacionalidades chilenas y española también- Ricardo Rodríguez, actualmente en el Wolfsburgo alemán.

"Vidal alimentó la especulación que lo vinculaba con un movimiento hacia Stamford Bridge al poner me gusta a una publicación que hablaba de conversaciones con Conte (para ir a Chelsea). Mientras tanto, se especula que los Blues han entrado en contacto con el agente de Rodríguez para ficharlo en enero", señala la publicación

Sobre el tema, Conte prefirió evadir las consultas, pidiendo respeto por los jugadores que se vinculan al club londinense, además de sus respectivos equipos.

"Yo respondo a estas preguntas siempre de la misma manera. No me gusta hablar de jugadores que están jugando en otros equipos. Así que no diré nada de esto es por respeto a los jugadores y otros clubes", sentenció el ex DT de la Vecchia Signora.

GRAF/DE