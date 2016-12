El camarín de la U quiere que Herrera siga: "Como capitán no es nada más que un líder positivo"

Hace tres días Johnny Herrera, capitán y símbolo de la Universidad de Chile, confirmaba que no seguiría en el equipo laico. "Me reuní con los dirigentes para acordar mi salida", manifestó el ídolo azul, sin embargo todavía no se oficializa su éxodo y desde el plantel piden su continuidad.

"Obviamente queremos que siga. Creo que represento el pensamiento de todo el plantel", aseguró a La Tercera Franz Schultz, mediocampista de la U que llegó a medidados de 2016. "Nos trata muy bien, es muy cercano y siempre está para hablar", agregó.

"Es una gran persona y un tremendo arquero. Como capitán no es nada más que un líder positivo que siempre busca lo mejor para el grupo, más allá de sus últimos dichos", afirmó Christián Vilches, uno de los más cuestionados en el bajo semestre del equipo universitario.

Desde Azul Azul hacen lo posible por mantener en el plantel a su referente, a pesar de la disputa mediática que ha tenido con el presidente de la concesionaria, Carlos Heller.

