El audio de Whatsapp de Holan con su plan para dirigir a Independiente

Si bien hace una semana Ariel Holan estaba en la carpeta de la Universidad de Chile para ser el nuevo DT, ahora se convirtió en el principal candidato para dirigir a Independiente de Argentina.

El ex entrenador de Defensa y Justicia ya se reunió con la dirigencia del Rojo de Avellaneda, que también tiene entre sus candidatos a Sebastián Méndez, ex estratega de Godoy Cruz.

En un audio de Whatsapp, Holan reveló parte de su estrategia para instalar su método de trabajo en el club argentino.

"No se puede querer jugar como el Barcelona porque no están los jugadores, ni tampoco a la segunda pelota porque no está en la esencia del Club. Hay que implementar un fútbol práctico y dinámico", asegura en el audio.

"Tengo las herramientas para poder revertir este momento. Yo desde lo emocional y lo afectivo tengo un compromiso intachable con mi Club, pero con eso no se resuelve esto. Tampoco con espalda, sino con capacidad y gestión, con trabajo y toma de decisiones", agrega Holan.

