El año entró en tierra derecha y la hípica chilena tuvo un 2016 de emociones

Javier Rios R.



Entrando a la recta final las voces se multiplican y los brazos se alzan dando la bienvenida a los caballos que atropellan en busca del disco final. Así terminan las carreras que tantos nos emocionan, al igual como en las pistas de nuestra hípica se esfuma el año, dejando recuerdos para archivar.

En época de recuentos, los momentos dulces son los que se vienen a la cabeza con emocionantes y disputados clásicos. Porque este 2016 estuvo marcado por la paridad, lo que hizo mucho más entretenido el espectáculo para los seguidores, que comenzaron el año con una notable definición en El Derby.

En el Valparaíso Sporting Club se impuso en una gran carrera "Río Allipén", dejando alta la vara a la nueva generación que también dio espectáculo y competitividad. El mismo purasangre representó a Chile en el Gran Premio Latinoamericano 2016, sin embargo, en Brasil y, bajo complicadas condiciones de tiempo, no pudo hacer nada contra el argentino "Don Inc." (finalmente, ambos caballos fueron castigados por doping dejando a "Some in Tieme" de Brasil como el legítimo ganador).

Hernán Eduardo Ulloa condujo al hijo de "Seeking The Dia" en ambas oportunidades, así como también dirigió el destino de "Color Rosa" en El Ensayo 2016, donde sorprendió a todo el mundo con otro emocionante desenlace, pagando 22 veces y dejando una atropellada espectacular adentro de un grupo muy apretado.

Así fue como se consagró como el mejor jinete del 2016 sumando otros triunfos importantes en la Polla de Potrillos ("Admiral") y las Mil Guineas ("Maida Alegre"), haciendo méritos para ser elegido por el Círculo de Periodistas Deportivos que también consideró a Héctor Isaac Berríos, Jeremy Laprida y Oscar Ulloa, entre los más destacados de la temporada.

El broche de oro para los que semana a semana tomaban sus apuntes y marcaban sus favoritos, lo entregó "Big Daddy" en el clásico St Leger del Hipódromo Chile, con una épica conducción de Berríos que tras caer el día anterior, desafió a su cuerpo para lograr la ansiada revancha para uno de los mejores del año.

En el ámbito internacional, la mediocre actuación en el Latino se mejoró en dos entretenidos desafíos contra Perú y Argentina. En la Copa del Pacífico los nacionales brillaron y se adjudicaron el triunfo poniendo en lo alto del podio al inoxidable Luis Torres, junto al "Fenómeno" Berríos. El choque contra los albicelestes, corrido en el Club Hípico de Santiago, también se quedó en nuestras tierras con una gran participación del promisorio Jeremy Laprida, ganador de la competición.

Desde afuera también llegó la notable actuación de la yegua chilena "Dacita", que en junio se adueñó de los 2 mil metros del New York Stakes Grupo II, compromiso que lo hizo acreedor de 500 mil dólares en premios en la pista de Belmont Park.

Para cerrar, y porque no todo es carreras, destacamos la innovación tecnológica del Club Hípico que presentó oficialmente en Chile el sistema Trakus, para el seguimiento de la competencia por GPS. Además, el lado humano también brilló, con la recuperación de Sofía, la pequeña hija de Gonzalo Ulloa, que recibió todo el apoyo de la "familia hípica" para salir adelante de un tumor que mantuvo a todos preocupados. Finalmente su recuperación terminó en sonrisas, así como el año de los hípicos que gozaron con muchas emociones.

GRAF/JR