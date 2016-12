El anecdotario de Pancho ArruÃ©: "Soy de los pocos que en un clÃ¡sico lo puteaban de ambos lados"

El anecdotario de Pancho Arrué: "Soy de los pocos que en un clásico lo puteaban de ambos lados"

Por Rodrigo Realpe V.

El pasado 11 de diciembre, en el duelo entre Unión San Felipe y Coquimbo Unido por la Primera B, el volante Francisco Arrué le puso fin a su carrera futbolística tras 22 años de actividad, donde logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney en 2000 y 6 títulos a nivel nacional.

A dos semanas de colgar los botines, el ex jugador de 39 años atendió a El Gráfico Chile, para revelar siete (en referencia al número de camiseta con la que tanto se identificó a lo largo de su trayectoria) íntimas anécdotas que vivió durante su carrera como deportista

El debut con los zapatos rotos

"De mi debut tengo muy lindos recuerdos y una anécdota bien especial. Tenía 17 años cuando debuté en un partido oficial en Colo Colo. Fue el año '94, contra O'Higgins y lo más anecdótico de ese día fue que yo tenía los zapatos rotos en la punta. Recuerdo que nos sacan la foto y yo estaba detrás de Fabián Estay intentando meter los zapatos en el pasto para que no se notaran las medias blancas, pero lamentablemente igual se vieron, y es que en ese tiempo no había mucho auspicio como ahora. Lo más lindo de esa anécdota es que para mi significó no ir a una gira a Japón con la sub 20 de Colo Colo, porque Gustavo Benítez me dejó en el primer equipo".

"Del cielo a la tierra, pero mi mejor decisión"

"El año 2000, después de seis años en Colo Colo, decidí irme a Santiago Morning y para mí fue un cambio del cielo a la tierra. Resulta que tomé la decisión porque era la única manera de estar en los Juegos Olímpicos de Sydney. No me habían llamado a los preolímpicos y con todos los cambios que esto implicaba sin duda que fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque significó jugar y ganarme un puesto en la nómina a los JJ.OO. De hecho al Morning no fui con el puesto de titular comprado, recuerdo que el técnico en ese entonces, Sergio Nichiporuk, me dijo que yo iba a ser banca, pero al final anduve bien".

La medalla olímpica

"Haber conseguido ese logro tan importante es súper meritorio. En esa campaña me pasó algo bien particular. El titular era (David) Pizarro, yo, arriba (Ivan) Zamorano y (Héctor) Tapia. Tapia se lesiona y ahí entra Reinaldo Navia. Antes de llegar a Australia jugamos con Nueva Zelanda. Yo jugué muy mal ese partido y en el segundo tiempo me cambian por (Patricio) Ormazábal y él jugó muy bien, de hecho hizo el gol. Ese amistoso me costó la titularidad y para mí fue chocante porque yo iba con la mentalidad de ser titular, por lo que en lo personal se volvió una experiencia ingrata, pero eso no quita la felicidad y el orgullo de haber logrado una medalla olímpica. Jugué dos partidos, contra Nigeria y Corea Sur".

El título del 2005 y el penal a Herrera

"El título que gané con Universidad Católica es un recuerdo inolvidable como jugador. Y bueno, ahí ocurrió la particularidad del penal con Johnny Herrera. En la definición iba ganando la U 2-1 y a mí toca patear el segundo penal. Recuerdo que Johnny me hizo burla para ponerme nervioso, imagínate, ante 60 mil personas... Por suerte lo pateé muy bien y ahí vino la celebración, quizás con un gesto no muy adecuado, pero son cosas del partido, él intentó sacarme y mi burla fue en mala".

De la UC a la U: "No quería irme"

"No fue fácil la decisión de irme de Católica a la U. Era referente en la UC, la gente me tenía cariño, no quería irme, y la partida ni siquiera pasó por un tema económico. Me fue muy desilusionado por cómo se manejó mi renovación, fue difícil la verdad, no me querían ni los de católica ni los de la U. Al principio no había mucho feeling y yo creo que debo ser uno de los pocos jugadores que en un clásico lo puteaban de ambos lados".

"Me arrepentí en el momento justo de querer pegarle a Wanderley"

"En la Libertadores 2013, con Huachipato, le ganamos a Gremio de visita y ellos quedaron picados. En la última fecha teníamos que ganar para clasificar pero quedamos eliminados. Cuando terminó el partido (Wanderley) Luxemburgo comienza a burlarse de nuestro técnico (Jorge Pellicer) y de Marcelo (Rosenblut). Yo estaba al otro lado despidiéndome de los rivales cuando veo a Jorge enajenado, corriendo desesperado hacia Luxemburgo. Él es una persona compuesta y fue chocante verlo fuera de sí. Yo salgo corriendo, paso a mis compañeros y veo que el Nico Núñez quería pegarle, ahí llego yo y justo se cae y cuando le vi la cara de miedo me arrepentí en el momento justo de pegarle una patada. Me tiré hacia atrás, y no le alcancé a pegar de lleno. Por eso, la Conmebol me dio tres fechas de castigo".

El contrato en Suiza

"Si hay algo en mi carrera es que no me reprocho absolutamente nada. Lo único quizás que podría arrepentirme un poco es que me hubiese gustado que me compraran el pase en Suiza, cuando jugué en el Lucerna. Ellos querían comprar el pase por 6 años, y yo dije que no, que quería sólo 6 meses. El tema es que en el quinto mes me corto el ligamento cruzado ¡Imagínate! haberme cortado el ligamento y sin contrato. Fue súper difícil para mi. Debí haber tomado una mejor decisión".

GRAF/JR