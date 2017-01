Eduardo Vargas protagoniza polÃ©mica con Carabineros por golpiza a familiares

Eduardo Vargas protagoniza polémica con Carabineros por golpiza a familiares

Una grave denuncia realizó el jugador de la selección chilena Eduardo Vargas contra Carabineros, a quienes acusa de golpear a un familiar en un procedimiento en la ciudad de Quintero.

La declaración del jugador del Hoffenheim fue realizada a través de Instagram, expresando su molestia. "Los pacos pueden hacer esta wea pero uno a ellos no los puede ni mirar feo esto no se va a quedar así... Toda la gente de Quintero que vio esto y grabó a mis primos y hermano pueden contactarse conmigo para que me envíen el video por favor (sic)", explicó pidiendo colaboración a sus vecinos para aclarar lo ocurrido.

La revelación va acompañada de una foto en la que se puede ver al familiar del delantero, que actualmente está en Chile preparándose para la China Cup con La Roja, visiblemente golpeado en el rostro.

Vargas disfrutó de las fiestas de fin de año junto a su pareja y su familia en Chile, mientras espera aclarar su futuro futbolístico y preparar su participación en la gira asiática que comienza el 11 de enero contra la selección de Croacia en la ciudad de Naning.

