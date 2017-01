Edson Puch piensa en grande: "Si se da la oportunidad de jugar en Europa, feliz"

El Gráfico Chile

Edson Puch cerró un exitoso 2016 con el premio al mejor jugador del Torneo de Apertura de México. Llegó a mitad de año al Necaxa con el objetivo de luchar por no descender y llevó al equipo de Aguascalientes a las semifinales del fútbol azteca. En entrevista con Récord, el ex delantero de Iquique analizó su presente.

"Estoy muy motivado por ser elegido el mejor, quiero seguir haciendo más goles. Vengo con todo, con mucha motivación para seguir aportándole al Necaxa, que tiene hambre de triunfo", aseguró el chileno.

"La verdad que sí, cualquier jugador quisiera jugar en Europa, por el momento estoy viviendo el presente, quiero rendir, quiero jugar bien, aquí en México estoy feliz. Si se da la oportunidad de jugar en Europa, feliz, obvio. Ojalá se pueda", añadió el ex Huracán.

De todas formas, Puch afirmó que no se enteró de ofrecimientos de otros equipos. "No supe mucho de las ofertas, nunca me dijeron nada, en el club estoy feliz, muy cómodo".

Además, el atacante habló sobre la llegada masiva de jugadores al fútbol azteca, posibilitado por el cupo de 10 extranjeros permitidos por equipo.

"Le doy un '9', la verdad que es muy buena liga. Yo jugué Copa Libertadores contra muchos equipos mexicanos y era muy difícil jugar contra los clubes de acá. Tiene un gran nivel de futbol, de estadios, de canchas. A México van a seguir viniendo jugadores mucho mejores que yo, quizá. Que vengan", señaló el iquiqueño.

Puch llegó a Necaxa en julio de 2016, procedente de Liga de Quito. En el club mexicano ha jugado 21 partidos de liga, donde convirtió 10 goles y sumó 3 asistencias.

GRAF/FBC