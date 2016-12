Duro sorteo: Real Madrid se cruza en el camino del Sevilla de Sampaoli en la Copa del Rey

El Gráfico Chile

Dos días después de la goleada histórica del Sevilla de Jorge Sampaoli 9-1 sobre el Formentera, por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, se realizó el sorteo de la siguiente ronda. Y no fue favorable para el casildense, porque deberá enfrentarse al poderoso Real Madrid.

El partido de ida se jugará en el Santiago Bernabéu, el 4 enero de 2017, mientras que la vuelta será en el Ramón Sánchez Pizjuán, el 11 de enero de 2017.

Este será el segundo encuentro del ex DT de la selección chilena ante los merengues. El 9 de agosto de 2016, por la Supercopa de Europa, el Sevilla cayó derrotado ante el conjunto de Zinedine Zidane en tiempo extra, luego del empate 2-2 en los 90 minutos reglamentarios.

Además, el Celta de Vigo de Fabián Orellana, Pedro Pablo Hernández y Marcelo Díaz, jugará ante el Valencia. El cuadro dirigido por Eduardo Berizzo clasificó con gol del ex volante de la Universidad de Chile ante UCAM Murcia.

El resto de los cruces de octavos de final son Las Palmas vs. Atlético de Madrid; Alcorcón vs. Córdoba; Athletic vs. Barcelona; Real Sociedad vs. Villarreal; Deportivo La Coruña vs. Alavés y Osasuna vs. Eibar.

GRAF/FBC