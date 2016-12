DT de Veracruz desconoce posible llegada de Mauricio Pinilla

La llegada de Mauricio Pinilla al Veracruz de México no termina de concretarse. A pesar de que el dueño del club azteca Fidel Kuri aseguró que solo "faltan detalles" para cerrar el traspaso del atacante chileno, el técnico de los Tiburones Rojos, Carlos Reinoso, aseguró que no sabe nada del posible traspaso.

"No tengo idea, salvo el día que me llame Don Fidel (Kuri) y me diga que está hecho lo de Pinilla o no está hecho, hay será una noticia verdadera", aseguró el DT chileno nacionalizado mexicano.

"Mañana creo que es el último día, para eso tendría que hablar con Don Fidel para saber qué medidas vamos a tomar, yo puedo decirte que con este trabajo táctico que hicimos hoy en día estoy muy contento", agregó el estratega.

De todas formas, a principios de diciembre, Reinoso había asegurado que tenía como objetivo el fichaje de Pinigol. "A Mauricio Pinilla me lo ofrecieron y yo dije que sí. Ahora estamos viendo el tema del dinero", indicó.

Eso sí, El aún jugador del Atalanta tiene hasta el 31 de enero para llegar a la liga azteca, ya que ese día se cierra el libro de pases para jugadores extranjeros.

