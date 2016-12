Dirigente opositor a postulación de Tomás González: "Ganar no es utópico, pero costará"

El bando que rechazó la nominación de Tomás González como nuevo presidente de la Federación de Gimnasia citó a una asamblea para el 6 de enero. Quien encabeza esta posición es Leonardo Zayas, dirigente del Club Orlando Herrera de Curicó, que busca la creación de una federación que haga frente a a la postulación del deportista olímpico.

"Nosotros no tenemos nada contra Tomás González, no queremos sacar viejas rencillas ni nada parecido. Creo que Tomás sería un gran presidente, pero nos opusimos a la forma. Se había citado a una elección, pero se nos trató de imponer un nombre", afirmó Zayas a La Tercera.

El gimnasta olímpico es el favorito del Comité Olímpico de Chile y de Neven Ilic para ser el presidente de la Federación de Gimnasia y Zayas lo sabe, pero confía en que haya una colaboración de todos los involucrados.

"Creo en la buena voluntad de las personas y que no sea manejada con una dirección, le haría un flaco favor a la gimnasia. Esto no puede ser una pugna entre un sector y otro, buscando enemigos entre un bando y otro. Ganar no es utópico, pero va a costar", señaló el dirigente de origen cubano.

Zayas se postulará como presidente de la Federación el 6 de enero de 2017, cuando se organice la asamblea que convocó, en busca de reestablecer las buenas relaciones con el COCh.

GRAF/FBC