Diego Buonanotte: "Me encantaría volver a River, pero quiero seguir en la UC"

Aton Chile

Diego Buonanotte fue una de las figuras que tuvo Universidad Católica para conseguir en el Torneo de Apertura un histórico bicampeonato en el fútbol nacional.

El volante argentino se proyecta por un tiempo más en los cruzados, a pesar de su deseo de regresar a River Plate, cuadro en el que se formó.

"Me encantaría volver a jugar en River por lo que significa el club para mí y por los años que estuve ahí. Es mi casa", reconoció al diario Olé.

"Siento que le debo muchas cosas a la gente de River por lo que me enseñaron y entregaron, pero quiero seguir en la UC porque es un lugar que hace mucho tiempo no encontraba. Me siento muy cómodo", añadió.

Por último, el "Enano" admitió que "en el fútbol chileno se respeta el buen juego y todos los equipos proponen. En lo personal, disfruto más porque se puede jugar al fútbol".

