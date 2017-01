Desde Guatemala justifican voto por Alexis en The Best: "Fue desequilibrante y determinante"

Por Felipe Lagos Barahona, El Gráfico Chile

Si bien Alexis Sánchez no consiguió el premio The Best de la FIFA destinado al mejor futbolista del 2016, el chileno recibió varios votos desde todos los lugares del planeta para ser uno de los tres jugadores que disputaría el galardón mayor.

Desde Samoa, Samoa Americana, Eritrea, Malta, Angola, Tailandia, Camboya, entre otros, eligieron al tocopillano como uno de los tres mejores del año en la votación que reunió a los capitanes y entrenadores de cada selección nacional, además de una serie de periodistas que emitieron su sufragio.

Y uno de esos votos vino desde Guatemala, por parte del periodista Luis Rolando Solares, quien lleva 12 años trabajando en medios de comunicación y que hoy es director de noticias de Antigua Sports en su país.

En conversación con El Gráfico Chile destacó la temporada de Sánchez, justificando la votación por el chileno en el tercer puesto, por detrás del portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi.

"Alexis Sánchez coronó su mejor temporada en el 2016, no solo fue un jugador desequilibrante para el Arsenal, fue determinante. Mientras que la guinda al pastel se la colocó en la Copa América Centenario, en donde se consolidó como referente de Chile", señaló.

No se quedó allí y aseguró que "Sánchez es un jugador con un tremendo potencial, del cual creo que aún veremos una mejor versión".

Al ser consultado por la razón por la que eligió al delantero del Arsenal en vez de otros laureados como Antoine Griezmann, Luis Suárez, Neymar o Gareth Bale, sentenció que "´para mí hubiera sido fácil votar por Suárez y por Griezamann, por lo mediático global".

"Pero hay que valorar que Alexis salió campeón de la Copa América, que en otros casos influyó para ganar el Balón de Oro, con Brasil o Argentina", indicó.

Solares también tuvo elogios para Arturo Vidal y Claudio Bravo, las otras grandes figuras de la Roja bicampeona de América.

"Si (Cristiano) Ronaldo representa al delantero moderno, Vidal es la esencia del volante del futuro. Estoy seguro que si ordenara más su vida, será el inmortal que Chile necesita para hacer historia en un Mundial", dijo del volante del Bayern Munich.

Y sobre el portero afirmó que "Bravo es el capitán que todos quieren tener. El portero sereno que no brilla, pero cumple. El caballero de plomo dentro y fuera de la cancha. Ojalá que en Inglaterra invente menos y aplique más lo que lo ha llevado a romperla en España y en la Roja".

Los elogios para los chilenos traspasan las fronteras y ya son universales.

