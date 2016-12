Cuentas pendientes: Lionel Messi sigue en deuda y no pudo darle una alegría a Argentina en 2016

AFP-El Gráfico Chile

Si hay un jugador que tiene más que claro lo que es jugar con la presión sobre sus hombros ese es Lionel Messi. Considerado el mejor del mundo, todos esperan que la Pulga saque un as bajo la manga en cada partido para salvar a Barcelona o Argentina.

Aunque con los catalanes ha cumplido a la perfección, con la Albiceleste sigue en deuda. Cargando el mote del "nuevo Maradona", los argentinos le exigen a la Pulga que cumpla el mismo rol que el histórico 10 y que los comande a un nuevo título mundial, que no consiguen desde México 1986, cuando, precisamente, Maradona guió a la selección al triunfo.

Pero Lionel Messi no ha podido cumplir con las expectativas y la presión que le ejercen los trasandinos. Muy por el contrario, ya suma cuatro finales perdidas y la de la Copa América Centenario pareció la gota que rebalsó el vaso. Tras caer el 2015 ante Chile en la final del torneo continental de selecciones, la edición conmemorativa del 2016 parecía la revancha perfecta. Sin embargo, nuevamente cayeron en la tanda de penales ante la Roja. Por si fuera poco, el astro del Barcelona falló su remate.

Una vez más el título lo acarició sin conseguirlo y por su mente pasó dejar la selección argentina. Había perdido antes las finales de la Copa América de 2007 (contra Brasil por 3-0) y 2015 (frente a Chile en los penales) y la del Mundial de Brasil-2014 (contra Alemania por 1-0 en la prolongación).

"Para mí se terminó la selección. Ya lo intenté mucho, me duele no ser campeón con Argentina y me voy sin lograrlo. Es increíble, pero no se nos da. Hoy nos pasó otra vez y otra vez los penales. Son cuatro finales las que me tocó perder, tres seguidas. La verdad que es una lástima, pero tiene que ser así. No se da, lo intentamos, lo buscamos y ya está", dijo, en caliente, tras abandonar el MetLife Stadium en medio de la desazón.

El arrepentimiento

Pero Messi, pese a que dejó su país con trece años, se siente muy argentino y daría muchos de sus títulos por ganar algo con la selección de su país, por lo que el 12 de agosto confirmó su regreso con la albiceleste.

Sin embargo, las cosas no van nada de bien para la selección argentina. Actualmente, los dirigidos de Edgardo Bauza marchan en la quinta posición de las clasificatorias de la Conmebol rumbo a Rusia 2018, por lo que estarían yendo a un repechaje con el ganador de la zona oceánica.

Con la soga al cuello, Argentina nuevamente le prende velas a Lionel Messi y se atan a su salvadora inspiración. Aunque la gran deuda de la Pulga son los títulos, ahora tiene como principal misión comandar a su país a una nueva cita mundialista.

El 2016 lo cerraron redimiéndose con una victoria por 3 a 0 ante Colombia en las Clasificatorias, muy pocos olvidarán la goleada por el mismo marcador que les propinó Brasil. Ahora, con el comienzo de un nuevo año, Lionel Messi y Argentina tendrán la posibilidad de dar vuelta la página del clásico continental cuando enfrenten el 23 de marzo a Chile, su verdugo en las últimas dos finales de la Copa América y rival directo para clasificar a Rusia 2018.



El presente de la Albicelestes es complicado y depende peligrosamente de la magia de su jugador estrella. A fin de cuentas, el próximo Mundial y la Copa América de Brasil 2019 pueden ser la última oportunidad para la Pulga de saldar sus deudas con Argentina.