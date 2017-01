"Cuanto se echa de menos al chileno": En EspaÃ±a recordaron a Bravo para criticar a Ter Stegen

"Cuanto se echa de menos al chileno": En España recordaron a Bravo para criticar a Ter Stegen

El Gráfico Chile

Los medios ingleses se han encargado de destrozar a Claudio Bravo en sus primeros meses en Manchester City. Cada error o, incluso, cuando no comete yerros, los diarios se encargan de buscar por dónde criticarlo.

Pero el chileno no es el único arquero que no lo pasa bien con los cuestionamientos de la prensa y en esa categoría también entra Marc-André ter Stegen, con el que peleaba la titularidad cuando eran compañeros en Barcelona. Aunque el alemán ha tenido una actuación regular, también ha cometido errores y eso los están empezando a cobrar, tal como quedó demostrado con una columna del periodista Jaime Rincón en el diario Marca.

En la publicación hace una dura crítca al portero titular de los catalanes por el gol que le marcaron en el empata a un tanto ante Villarreal, e, incluso, recordó y pidió de vuelta a Claudio Bravo, pese a los cuestionamientos que recaen sobre él en Inglaterra por sus partidos con el City.

"Cuando Sansone marca tras un contragolpe de libro, no me pregunten por qué, pero mi cabeza se puso a repasar las paradas decisivas que había realizado Ter Stegen esta temporada. O ando mal de memoria o es que no hay ninguna. Así de claro", comienza escribiendo Rincón.

"Uno recuerda a Valdés, que intervenía dos o tres veces en todo el partido pero tenía una capacidad para decidir partidos brutal. Daba puntos. También lo hacía Bravo, que ahora las anda pasando canutas en Mánchester, donde también le están dando hasta en el carnet de identidad (...) Ter Stegen no da puntos, Bravo sí los daba. Pep, piénsatelo. ¿Y si hacemos un trueque? cuanto se echa de menos al chileno. Por cierto, yo era de los que defendía a principio de temporada en las charlas entre amigos que el Barça debía apostar por el alemán. Se me acabaron los argumentos", cierra.