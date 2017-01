Cristiano Ronaldo mostró su arrogancia tras ganar el premio de la FIFA: "Estaba confiado"

EFE

Cristiano Ronaldo, elegido hoy en la gala 'The Best' de la FIFA como mejor jugador del mundo en 2016, indicó que "no tenía dudas" de que iba a recibir el galardón.

En declaraciones a Real Madrid TV indicó que estaba "muy contento" por vivir "una noche inolvidable" a nivel personal, en la que también fue incluido en el mejor once del curso.

"No tenía dudas. Algunos hicieron campaña contra mí tanto en el fútbol como fuera. Pero cuando lo mereces la gente lo reconoce y estaba confiado", dijo.

Y en cuanto al hecho de que en las votaciones participaran los jugadores, comentó que también valora el hecho de que elijan periodistas y aficionados. "Hay que respetar la opinión de cada uno, vivimos una democracia, cada uno tiene sus gustos y respetar estas decisiones", señaló.

También en el canal del Real Madrid, el croata Luka Modric, también incluido en el once, señaló que era "una recompensa a todo el trabajo de este año con el Real Madrid y la selección también, es un premio muy bonito" y deseó para 2017 "estar sano sin lesiones y esperar como siempre a dar máximo en cada partido en el campo para esta camiseta y ojalá ayudar a equipo que gana muchos títulos este año, como 2016".

Sergio Ramos así mismo expresó su satisfacción por otra "noche mágica, especial" y agradeció a todos los que le habían votado y a los que no lo hicieron, así como a los compañeros y al cuerpo técnico.

"Estar dentro del once un año más es el premio al trabajo, al sacrificio y a las horas que dedico a este deporte que amo y me hace feliz", dijo el defensa andaluz, que aseguró que siempre trata de superarse para tratar de dar más títulos al Real Madrid.

En cuanto a Cristiano Ronaldo señaló que quizá se le pueda hacer "un poco rutinario" el hecho de recoger tantos premios, pero que debe valorar lo que está "haciendo", que es "impresionante", "muy difícil".

El brasileño Marcelo, otro de los cinco madridistas en el once del año, expresó su felicidad por haber cumplido diez años en el club y haber recibido este premio, por el que dio las gracias a su familia, compañeros y afición.

"Estoy muy contento. Es un premio muy bonito y solo tengo que agradecer", dijo Marcelo, quien agregó que para él 2016 no sabe si considerarlo perfecto "porque quería más cosas, pero no me quejo tampoco, estoy muy agradecido y contento por haber ganado este lindo premio".

El brasileño expresó que el Real Madrid "es una familia" y que algunos compañeros más podían haber entrado en el once, porque "el equipo ha hecho una grandísima temporada".