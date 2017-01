Confusión bancaria hizo pasar bochornoso momento a campeón chileno de atletismo

El Gráfico Chile

Conocidos son los problemas económicos que tienen los deportistas chilenos para dedicarse a sus especialidades, pero la situación que le ocurrió a Joaquín Palazuelos parecía más una burla que una confusión por un pago de parte del Gobierno.

El camepón chileno en competencias de velocidad en atletismo vivió un mal momento cuando fue a cobrar un aporte anunciado por el Instituto Nacional del Deporte y se encontró con un pago de sólo $1.318.

El escaso pago desató la furia del deportista que denunció en Twitter la situación: "Hoy fui al banco a retirar el dinero que otorga el artículo 12 de la Ley del Deporte a los campeones nacionales. Me había llegado el rumor de que era poco. No importa. No estamos aquí por la plata. Pero $1.318 pesos...", señaló molesto.

Complementando con una irónica sentencia: "Agradezco al Gobierno por esta causa. De verdad no sé que haría sin el azúcar que me dará el jugo Yupi y las galletas Tritón que compraré hoy para realizar mi entrenamiento. Un asco", señaló.

La situación impactó en las redes, por eso llamó la atención que el comentario desapareciera posteriormente. Decisión de Palazuelos que ocurrió, según el diario La Tercera, tras aclarar la situación con el Gobierno y recibir el monto que realmente debía llegarle.

GRAF/JR