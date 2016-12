Columna: Sin subirse al "Camello de la Victoria"

Palestino está sacando la cara por el fútbol chileno (AFP)

Juan Ignacio Gardella Berra

Subeditor El Gráfico Chile

@jigardella

No me subo al carro de la victoria, aunque tenga cara de árabe y Camello, mi sobrenombre, me acompañe desde que tengo uso de razón. Tampoco lo hago porque no anticipé la sorprendente campaña que están haciendo los tetracolores en la Sudamericana, que no estaba en los cálculos míos ni de nadie.

Simplemente celebro porque, tras las vergüenzas que nos han hecho pasar los equipos chilenos durante el último lustro en las copas internacionales, lo de Palestino es una excepción y un ejemplo a seguir. No hay que retroceder mucho en el tiempo para encontrar un papelón escandaloso, el de la UC ante el Real Potosí, club que después fue eliminado con un global de ¡7-0! por Cerro Porteño, con la incógnita de si Mario Salas, por las oncenas titulares que paró en Bolivia y en San Carlos, miró en menos al rival o al torneo.

También es un modelo a imitar dentro de La Cisterna, porque en el Centro Deportivo Azul podrían asomarse por encima de la pared para darse cuenta de que no es necesario gastar más de seis palos verdes para armar un plantel competitivo. Sólo basta con tener un poco de Tino, porque, fíjese usted, tres de los 11 estelares en el triunfo de Vitoria (Vidal, Valencia y Benegas) hace unos meses corrían en el pasto del vecino, que no siempre es más verde.

Lo del cuadro de colonia huele bien hace rato, porque, haciendo un breve repaso al pasado reciente, desde el Apertura 2013 en adelante, siempre estuvo metido entre los primeros cinco de la tabla. Salvo en el Clausura 2015, semestre en el que Pablo Guede descuidó la competencia doméstica y puso sus fichas en la Libertadores, donde dejó en el camino al poderoso Nacional de Uruguay en la primera fase y luego en la ronda de grupos peleó hasta el último partido la clasificación.

Y siempre con una fórmula más o menos parecida: un grupo de jugadores "picados", desechados por los "grandes", bajo el mando de un DT que vuelva a encantarlos y les saque trote. Así pasaron por la banca Emiliando Astorga, el Puto Amo y ahora el Nico Córdova, y por la cancha Roberto Gutiérrez, César Cortés y Enzo Gutiérrez, entre otros buscadores de segundas oportunidades, además de extranjeros de bajo costo como Marcos Riquelme.

Párrafo aparte para el actual entrenador, un mix entre lo foráneo y lo local, ya que se formó en Italia, pero hizo diplomados en el INAF. Por eso, no me vengan con el cuento de que el ex volante viene a reivindicar a los técnicos criollos, pues su caso es la clara muestra de que para escapar de la mediocridad del medio hay que cruzar la frontera, como en su momento tuvo que hacer Pellegrini.

"Al final, depende de cada uno qué nivel de conocimientos quiere adquirir y cuánto más allá quiere ir", explicó Córdova en una entrevista reciente. Como para que el gremio no se suba al "Camello de la Victoria".

GRAF/JIGB