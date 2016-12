Columna: El semáforo del 2016

Agencias

Por Felipe Lagos B.

Editor Web de El Gráfico Chile

Twitter: @FelipeLagosB

Se acaba 2016 y el deporte nacional tuvo muchos hechos para destacar y otros para olvidar. En El Gráfico Chile los repasamos a través de nuestro semáforo.

Rojo

Universidad de Chile: El año de la U fue totalmente para el olvido. Sin pelear ningún título local, con dos técnicos que no cumplieron con las expectativas (Sebastián Beccacece y Víctor Hugo Castañeda) y varios millones gastados en refuerzos tirados al tacho de la basura completan una temporada negra para el Romántico Viajero (10º en el Clausura, 7º en el Apertura y sólo cuartos de final en Copa Chile). Se quedó sin ganar un sólo título por primera vez desde 2010.

ANFP: Lo de la regencia del fútbol chileno no fue para nada bueno. Tras la salida de Sergio Jadue, la serie de inconvenientes que ha tenido la cúpula dirigida por Arturo Salah no ha tenido fin. No pudieron cambiar el sistema de campeonato del torneo, tomaron múltiples decisiones a última hora, el tema de la compra del CDF sigue sin resolverse y una serie de cambios a destiempo de la clasificación a certámenes internacionales enredó aún más a la gente. En resumen, todo muy al debe en Quilín y con un cuaderno lleno de tareas por hacer en 2017.

El público "homofóbico" de la Roja: Una vergüenza sin igual lo de los asistentes a los estadios que van, supuestamente, a hinchar por la Selección en las Clasificatorias rumbo a Rusia 2018. Chile es el país más castigado por FIFA en el camino mundialista por cantos xenofóbos e insultos racistas de la fanaticada nacional a los rivales. Lo peor es que no aprendemos y no se ve mayor solución al tema. Lo peor es que la Roja no volverá a jugar en el Nacional en la actual ruta a la Copa del Mundo y si recibe otra sanción tendría que hacerlo sin público. Es momento de cambiar.

Equipos chilenos en torneos internacionales: Un año más y otro desastre nacional en torneos continentales de clubes. En la Libertadores, La U fue eliminada en la primera fase por el modesto River Plate de Uruguay; Cobresal no tuvo nada que hacer en la etapa grupal ante tres poderosos del continente y Colo Colo volvió a decepcionar al no poder avanzar a octavos de final por sexto torneo seguido. En tanto, en la Sudamericana sólo Palestino sacó la cara, dejando en el camino a los calificados Libertad y Flamengo, antes de caer ante San Lorenzo en cuartos de final, en una actuación muy valorable; pero la UC, O'Higgins y la U. de Concepción sucumbieron en la etapa inicial. El fútbol chileno sigue muy lejos de la elite del continente, a diferencia -sideral- de la Roja.

Amarillo

Colo Colo: El Cacique maquilló el 2016 con el título de Copa Chile (su primero en este torneo tras 20 años), pero aún así su temporada no alcanza para ser positiva. Dilapidaron una ventaja de seis puntos antes de ceder el título del Clausura a la UC, lo que provocó la salida del DT José Luis Sierra; y además tampoco pudo superar la fase grupal de Copa Libertadores (sexta seguida en esta fase). En el segundo semestre, con Pablo Guede como entrenador, comenzó perdiendo sus tres primeros partidos de local por primera vez en su historia y el repunte final no le alcanzó para pelear el Apertura (fue sexto). Al menos, terminó con un buen sabor con la Copa Chile y con un Guede que parece haber encontrado la vuelta al plantel.

Tenis chileno: En el circuito de la ATP, los jugadores nacionales no pudieron despegar y ninguno terminó dentro del Top 200. Christian Garín (211º) insinuó un repunte a fin de año y culminó como la mejor raqueta nacional. Gonzalo Lama (239º) tuvo un buen arranque, pero las lesiones lo postergaron. Nicolás Jarry (330º) también levantó al final con tres títulos Futuros en Chile, aunque está lejos de su mejor versión. Hans Podlipnik se dedicó al dobles y se metió Top 100, donde Julio Peralta brilló con tres coronas ATP con Horacio Zeballos y terminando Top 50. Y el amarillo de esta consideración es por Copa Davis, donde el equipo capitaneado por Nicolás Massú llegó al repechaje del Grupo Mundial donde cayó ante Canadá, luego de vencer a República Dominicana y Colombia, en una actuación más que meritoria.

Tomás González: El mejor gimnasta nacional de la historia no pudo repetir en Río 2016 lo conseguido en Londres 2012, con dos cuartos lugares en suelo y salto. Pese a no clasificar a la final de suelo (donde tenía sus mayores esperanzas), logró su tercera final olímpica en salto donde concluyó en un valioso 7º puesto. No conquistó una medalla, pero González ratificó su lugar entre los mejores especialistas de esta disciplina en el planeta y ahora alista su llegada a la testera de la flamante Federación de Gimnasia, dejando en suspenso su futuro deportivo.

Verde

Selección Chilena de fútbol: La Roja volvió a hacer historia. Contra todos los pronósticos, la "Generación Dorada" agigantó más su leyenda al ganar su segunda Copa América en línea y en dos años seguidos. Los que decían que Chile ganó el máximo certamen continental de selecciones en 2015 porque jugó de local, se tuvieron que tragar sus críticas llenas de envidia y resentimiento. El equipo de todos confirmó su estatus dentro de la elite del fútbol actual con una actuación magistral ante México (7-0) en cuartos de final, con un sólido triunfo sobre Colombia (2-0) en semis y una epopeya ante la Argentina de Lionel Messi, a la que pudo controlar en 120 minutos (venía goleando a todos sus rivales y le resistió el 0-0) para vencerla otra vez por penales. Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y compañía escribieron su lugar en la historia con letras doradas, y de la mano de Juan Antonio Pizzi (tapó todas las dudas de sus contrarios) también ve con buen aspecto su clasificación a Rusia 2018.

Universidad Católica: Parecía que la UC volvió a chocar con sus fantasmas históricos en el Clausura 2016. A una fecha del final cayó ante San Luis y cedió el liderato a O'Higgins, tras haber remontado seis puntos de desventaja a Colo Colo. Se hablaba de desastre total y hasta del fin de ciclo de Mario Salas. Sin embargo, la vida le tenía guardada una alegría a los cruzados, porque en la fecha final los celestes cayeron en casa ante la U. de Concepción y los franjeados doblegaron -no sin sufrimiento- a Audax y rompieron el maleficio de seis años para gritar campeones. Eso significó el despegue total, Católica comenzó mal el Apertura (no ganó en las primeras cuatro fechas, pero ganó la Supercopa ante la U), sin embargo lo terminó a lo grande conquistando el primer bicampeonato de su historia. Nicolás Castillo, Diego Buonanotte y José Pedro Fuenzalida brillaron con luces propias y escribieron una historia que será recordada para siempre en la institución estudiantil con tres títulos en el mismo año.

Ricardo Soto: El gran descubrimiento del año en el deporte nacional. Con apenas 16 años el arquero tuvo una actuación brillante en el tiro con arco olímpico en Río, alcanzando octavos de final donde sólo sucumbió ante el quinto mejor especialista del planeta. El penquista (hoy reside en Arica) se proyecta como la carta más clara de nuestro país para ganar una medalla en Tokio 2020 y el prodigio se la cree. "Quiero dar un saludo a alguien que estoy seguro que está viendo esto: a la antigua jefa de UTP de mi antiguo colegio, la que cuando mis padres le fueron a pedir ayuda por todo mis viajes les dijo 'nosotros no financiamos hobbies'", dijo al ser nombrado el mejor de su especialidad en la premiación del Círculo de Periodistas Deportivos (CPD). Por personalidad tampoco se queda.

Pablo Quintanilla: "Quintafondo" sigue la ruta que comenzó el gran Carlo de Gavardo y que continuó Francisco Chaleco López en el rally mundial de Cross Country. Este año se convirtió en campeón del mundo de la categoría a bordo de su moto Husqvarna. El piloto fue tercero en el último Dakar y con sólo 30 años se proyecta como el gran favorito a ganar esta prueba por primera vez para nuestro país. 2016 fue el año consagratorio y en el 2017 espera ratificar que está en la elite de esta disciplina.

Bárbara Riveros: La Chicka se debía una actuación notable a su gran trayectoria deportiva en el triatlón internacional en unos Juegos Olímpicos y en Río se pagó esa deuda. La nacional culminó en un meritorio quinto puesto en la prueba y pese a que no ganó una medalla, su participación quedará para el recuerdo. Esta actuación le valió el premio a la Mejor de las Mejores del CPD, totalmente merecido para una deportista que dejó todo por esta prueba que combina natación, ciclismo y trote.

María José Moya: Pepa sigue escribiendo su historia con letras ganadoras. La chilena se coronó nuevamente campeona mundial de patín carrera y confirmó su estatus de leyenda en esta disciplina en nuestro país. Con cinco coronas planetarias, Moya ya está dentro de la historia del deporte chileno y en 2016 volvió a establecer un hito.