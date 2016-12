Columna de Lothar Matthäus: No llores Cristiano

"Portugal está en riesgo", dijo el ex volante alemán. (AFP)

Por Lothar Matthäus

Espero no hacer llorar a los fans de Cristiano Ronaldo, pero me temo que Portugal está en riesgo de ser una de las selecciones que quedará en el camino en la primera ronda. Islandia, Austria y Hungría conforman un grupo en apariencia sencillo para Portugal. Pero las tres selecciones han crecido enormemente. Tampoco cayendo en cuartos de final cambiaría mucho la reputación de Ronaldo. La reputación de que sólo gana títulos con el Real Madrid, como recientemente la Liga de Campeones. Portugal me parece un equipo muy débil más allá del súper-talento de Renato Sanches, de 18 años, por quien el Bayern Munich acaba de pagar al Benfica unos 35 millones de euros. Así que mi consejo para Cristiano sería el siguiente: no llores, sé valiente.

No veo, en general, a ningún equipo que pueda dar una sorpresa como la que provocó Grecia al consagrarse campeón de la Eurocopa de 2004 en Portugal.

A selecciones fuertes como Croacia, con el muchas veces extraordinario Luka Modric, la levemente mejorada Inglaterra o Italia las veo como máximo en los cuartos de final. Los italianos están embarcados en una total renovación. Antonio Conte decidió prescindir del genial Andrea Pirlo, que juega ahora en el lejano New York City. Y tampoco está más en la consideración Mario Balotelli, por lo que de momento la selección italiana no tiene rostro. Si se exceptúa, por supuesto, al experimentado arquero Gianluigi Buffon.

Vayamos entonces a los máximos favoritos. Lógicamente se encuentran en lo más alto el campeón mundial Alemania y España, la defensora del título europeo.

El entrenador de Alemania, Joachim Löw, vuelve a apoyarse en el eje del Bayern Múnich. Acompañando a Manuel Neuer en el arco está la dupla central de Jerome Boateng y Mats Hummels, quien regresa del Borussia Dortmund al Bayern. Y en la ofensiva puede confiar en Mario Götze, el hombre del gol que valió el título mundial y Thomas Müller, el mejor goleador del Mundial de Brasil. Las renuncias del capitán Philipp Lahm y el goleador Miroslav Klose, sin embargo, serán duras de superar. Y el hecho de que el nuevo capitán Bastian Schweinsteiger, casi siempre lesionado con el Manchester United, esté regresando lentamente al equipo parece ser un buen plan, pero también uno riesgoso.

El seleccionador español, Vicente del Bosque, ha decidido prescindir definitivamente de Fernando Torres, autor hace ocho años del gol del 1-0 sobre Alemania en la final. Tampoco lleva al experimentado Diego Costa ni a jóvenes desequilibrantes como Isco y Saúl. A cambio, optó en el ataque por Álvaro Morata y Lucas Vázquez y el veterano del Athletic Bilbao Aritz Aduriz. Una interesante mezcla.

Con la excepción de Xavi, Del Bosque puede contar con el bloque casi completo del Barcelona: Andrés Iniesta, Jordi Alba, Gerard Piqué y Sergio Busquets. Una virtual garantía de éxito.

Naturalmente, Francia es uno de los grandes favoritos al título en su casa. Nombres como Paul Pogba, Olivier Giroud y Antoine Griezmann no sólo prometen un fútbol estético, sino también goles. Será realmente interesante ver cómo Griezmann ha evolucionado. Ya no más cambios de color en el pelo cada tres días y no más escapadas nocturnas. Griezmann puede ser la máxima estrella de esta Eurocopa, algo para lo cual también veo como candidato al alemán Toni Kroos con su extraordinaria precisión en los pases.

Por último, no se sorprendan si ubico a otra selección bien arriba entre los favoritos: Bélgica, con su explosiva combinación de fortaleza física y técnica. Puedo mencionar a Kevin de Bruyne, Eden Hazard o Yannick Carrasco, autor del gol del 1-1 para el Atlético de Madrid en la final de la Champions. Sin embargo, se trata de apenas tres representantes de un equipo súper-fuerte. No sería una sorpresa que Bélgica gane este torneo.

