Columna de Lothar Matthäus: Espero una final entre Alemania y Portugal

Por Lothar Matthäus

Sentí un gran alivio al ver como los franceses finalmente lograban quitarse de encima la presión de ser los locales y con un 5-2 y una gran actuación enviaban a casa a Islandia, el nuevo equipo favorito de los europeos. No tengo nada contra ellos, pero ver a Islandia y Gales en semifinales hubiera sido demasiado. Ya fue bastante ver a los islandeses eliminando a los pobres ingleses.

Con Alemania y Francia tenemos una segunda semifinal muy respetable, ambos podrían estar tranquilamente en la final. Veo a Alemania como favorita en este duelo. Aún a pesar de haber necesitado 18 penales para vencer al sólido equipo italiano. Aún a pesar de los disparos que erraron grandes jugadores como Thomas Müller, Mesut Özil o Bastian Schweinsteiger y que pusieron en duda el mote de rey de los penales que tiene Alemania.

El cruce de cuartos de final ante Italia fue un duelo lleno de errores, pero difícil de superar en emoción. Italia tal vez hubiera tenido alguna posibilidad más si Daniele de Rossi, el cerebro del mediocampo, no se hubiera lesionado.

Alemania pagó un precio muy caro por la victoria. El defensor Mats Hummels, para mí el mejor alemán contra Italia, está sancionado. Mario Gomez no podrá jugar contra Francia y Sami Khedira y Schweinsteiger están en duda por lesión.

Las ausencias de Hummels y Gomez afectan más al equipo que las posibles bajas de Khedira o Schweinsteiger. Si los dos últimos no llegan al partido, no sería un problema para Alemania. El defensor Joshua Kimmich podría jugar de mediocentro defensivo y el también joven Julian Weigl, del Borussia Dortmund, ya demostró que no teme a las grandes tareas y que tiene mucha confianza en sí mismo a pesar de no haber jugado aún en el torneo. Yo si fuera Jogi Löw lo metería.

El juego de Alemania ha mejorado mucho con Gomez en este torneo. Se ha manejado muy bien arriba con su fortaleza y también con su manejo del balón. Mario Götze o Thomas Müller podrían jugar ahí como falso nueve o tal vez incluso, aunque suene loco, el viejo Lukas Podolski. Me sorprende un poco decirlo, ya que no estoy del todo convencido de que pueda hacerlo. Pero tiene un vínculo tan fuerte con el público alemán y con el entrenador que estoy seguro de que se dejaría todo en la cancha.

Los franceses demostraron que con Antoine Griezmann, Olivier Giroud y Dimitri Payet cuentan con una gran fortaleza en el ataque. Además, se ha despertado Paul Pogba en el mediocampo. Pero del otro lado, los islandeses les metieron dos goles. La defensa francesa no es del todo confiable. Veo grandes posibilidades ahí a Alemania.

En la otra semifinal, creo que las posibilidades de Portugal de alcanzar la final son muy grandes. Están más ordenados que en la primera ronda y los ha ayudado tener a Cristiano Ronaldo unos metros más bajo. El astro del Real Madrid no está en su máximo nivel, pero está más tranquilo y ha dejado de hacer esos gestos ampulosos, lo cual me parece muy bueno.

Portugal también se ha beneficiado de la enorme aparición de Renato Sanches, un futbolista de 18 años que juega como un veterano. Los 35 millones de euros que pagó el Bayern Múnich al Benfica parecen bien invertidos. También vale oro su irrupción para Portugal, con un Cristiano que parece tener algunos problemas físicos tras una larga temporada. Aún así, Ronaldo mantuvo con vida a Portugal con sus dos goles ante Hungría en la primera ronda.

Los galeses tiene más cualidades que sus vecinos ingleses. Han jugado una gran Eurocopa y tienen una gran presencia física, no sólo el extraordinario Gareth Bale. Así que los portugueses deberán jugar a su mejor nivel para alcanzar la final. Sea como fuere, me alegro de este duelo entre Cristiano Ronaldo y Bale. Y espero una final entre Alemania y Portugal.

