Clubes chilenos tuvieron dispar suerte en el sorteo de la Copa Libertadores

Aton Chile

Los clubes chilenos que disputarán la próxima Copa Libertadores ya tienen claro a quién deberán enfrentar. La Conmebol realizó el sorteo para el máximo torneo continental de clubes en la sede de Luque, por lo que Universidad Católica, Deportes Iquique, Colo Colo y Unión Española pueden comenzar a preparar su partipación en el certamen.

Con la presencia de los presidentes de las asociaciones que integran la Confederación Sudamericana, Arturo Salah incluído, la ceremonia se llevó a cabo resaltando la renovación que tendrá el fútbol de esta zona del continente tras los escándalos de corrupción. Además, se le entregó el premio de honor al Presidente de Paraguay, Horacio Cartes.

En lo directamente relativo al sorteo, los primeros en conocer a sus rivales fueron albos y hispanos, que se integrarán al torneo en la segunda fase previa. Colo Colo deberá enfrentarse a Botafogo donde la ida se disputará entre el 31 de enero y el 2 de febrero y definirán en Santiago entre el 7 y 9 de febrero.

De superar a los brasileños, Colo Colo enfrentará al ganador de la llave entre Olimpia de Paraguay y el ganador Deportivo Municipal (PER) - Independiente del Valle (ECU). Si los pupilos de Pablo Guede logran clasificar a la fase grupal, integrarán el Grupo 1 con Atlético Nacional (COL), Estudiantes de La Plata (ARG) y Barcelona SC (ECU.

Mientras que Unión Española debutarán frente a Atlético Cerro de Uruguay, también cerrando la serie como local. En la tercera ronda se medirá al vencedor de la llave entre Universitario de Sucre - Montevideo Wanderers vs. The Strongest (BOL). Y de lograr el paso a la fase grupla, quedarían emparejados en el Grupo 2 con Santos (BRA), Independiente Santa Fe (COL) y Sporting Cristal (PER).

Mientras que los dos chilenos que van directo a la fase grupal tuvieron una dispar suerte. La UC quedó en la zona 4 que será muy complicada, ya que tendrá que enfrentar a enfrentará a San Lorenzo de Argentina, Flamengo de Brasil y el Ganador 1 de la fase 3.

Mientras que Deportes Iquique quedó en el Grupo 8 donde se medirán a Gremio de Brasil, Guaraní de Paraguay y Zamora de Venezuela.

La fase de grupos comenzará a partir del 7 de marzo y finalizará en la semana del 25 de mayo, definiendo a los que pasarán a octavos de final del torneo, llaves que también se definirán por sorteo.

GRAF/PMR