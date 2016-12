Castañeda a Herrera: "No está rindiendo lo que tiene que rendir, se tiene que preocupar de jugar"

Víctor Hugo Castañeda rompió el silencio tras su abrupta salida de la Universidad de Chile, y lo hizo con la espina clavada de poder seguir en el club de sus amores, a pesar de lograr la clasificación a la Copa Sudamericana.

Para el ídolo del equipo azul su salida no estuvo a la altura de su historia como jugador y entrenador: "No es bueno para mí que yo hable de la U, no es bueno para la U que yo hable. Si yo hablo voy a dejar varios títeres sin cabeza, entonces no quiero ahondar en el tema. Me hubiese gustado seguir y no se dio", señaló a Radio Azul Chile en el programa Los Románticos Viajeros.

Ahondando en su segundo período como adiestrador del equipo, el ex seleccionado se siente satisfecho por su rendimiento: "Yo fui a la U porque le tengo un tremendo cariño al club, me necesitaba y lo necesitaba estar en la U. El objetivo que teníamos era clasificar a una copa internacional y lo hicimos, después lo que paso otra gente tiene que dar la explicación, no yo".

Tampoco eludió el tema del momento, la disputa entre Johnny Herrera y Carlos Heller que podrían devenir en la salida del arquero del equipo.

"Que bueno que no se vaya, él tiene que asumir varias cosas, es un jugador super importante pero cuando uno empieza a transgredir lo límites que le corresponden... no está rindiendo lo que tiene que rendir. Está preocupado de muchas cosas y se tiene que preocupar de jugar. Ganó muchas cosas en la U pero el no puede preocuparse de que la cancha tenga el pasto cortado o que esté rayada, esa no es su pega", reflexionó.

"Nunca he tenido una relación de cercanía con Johnny, lo conozco de los 17 años y en ese momento le dije lo mismo de ahora. La línea entre el líder positivo y el cabrón es muy fina y no hay que traspasarla", añadió sin tapujos.

Víctor Hugo es crítico con la gestión de Carlos Heller como presidente de Azul Azul, sin embargo, espera que el club siga con el arraigo característico.

"Mis hijos son fanáticos de la U. Me decían 'papá estoy decepcionado de la U' y yo les dije 'La U no te decepciona, la gente que está alrededor de la U puede decepcionar pero el club no'. Esto es sin llorar. Le agradezco a los hinchas porque siempre me han respetado y en esta ocasión yo tuve que tomar la decisión que había que tomar", aseguró.

"El tiene que sostener lo que dijo, los jugadores tiene que jugar, es un privilegio y tienen que dar la vida. hay jugadores que son muy importante y tienen que demostrarlo dentro de la cancha. el que no quiera estar que agarre sus cosas y se vaya, si no estan comprometidos. Y Carlos Heller tiene que sostener lo que dijo. Creo que hay demostrar más compromiso", finalizó Castañeda que ahora se encuentra en búsqueda de otro club, para seguir su carrera como entrenador.

