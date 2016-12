Buonanotte y la Libertadores para la UC: "El grupo es difícil, uno de los más difíciles que hay"

El Gráfico Chile

A pocos días de regresar de vacaciones, en Universidad Católica ya se ponen en sintonía respecto a lo que vendrá en el primer semestre de 2017, donde la Copa Libertadores será el gran desafío. En ese sentido, el argentino Diego Buonanotte reconoció el difícil panorama que tendrán los cruzados en el certamen continental.

"El grupo es difícil, uno de los más difíciles que hay: Flamengo y San Lorenzo son equipos muy conocidos, muy importantes. Falta el rival a definir, también son equipos muy duros que pueden ingresar al grupo con nosotros", expresó el trasandino en declaraciones al sitio oficial de Cruzados, agregando que "vamos a prepararnos de la mejor forma, a trabajar fuerte para afrontar los torneos que vengan por delante para hacer buen papel".

El Enano contó que "vi el fixture, sé que nos toca el primer partido de visitante, con ese rival que se va a definir en poco tiempo. Después tenemos Flamengo y San Lorenzo en San Carlos, así que sería fundamental poder obtener buenos resultados de local, para hacernos fuertes en una copa tan importante como es la Libertadores"

Profundizando en lo anterior, el ex hombre de River Plate recalcó que "seguramente el estadio va a estar lleno de gente, como siempre. Contamos con eso y esperamos poder todos juntos lograr esas victorias, y poder pasar de fase, que sería el primer objetivo".

Por otro lado, el volante creativo tuvo especiales palabras para los hinchas de la Franja. "Nosotros vamos a entregar todo lo que tenemos para seguir peleando cosas importante, seguir escribiendo la historia de Católica y para que todos juntos podamos al final de cada temporada disfrutar y festejar cosas", expuso.

A nivel personal, Buonanotte destacó que "quiero agradecerles por lo que me brindaron en momentos puntuales, que me han pasado cosas un poco feas. No me voy a olvidar nunca, me voy a entregar al máximo, voy a dejar la vida por la camiseta de Católica. Espero que sigan saliendo las cosas bien, para que sigamos felices como estamos ahora".

GRAF/PS