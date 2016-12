Bonini llenó de elogios a Beccacece y lo calificó de "tremendo entrenador"

Luis María Bonini, ex preparador físico de la selección chilena, llegó a Universidad de Chile en mayo de 2016, a pedido de Sebastián Beccacece, que llevaba seis meses en el conjunto Laico.

En entrevista con Las Últimas Noticias, Bonini habló sobre su paso por la U y alabó al ex ayudante de Sampaoli.

"Sebastián es un tremendo entrenador, que se debe haber equivocado, como lo reconoció y como nos equivocamos todos, porque hay muchos que se llenan la boca diciendo yo voy a hacer esto o aquello y después no lo pueden hacer. Pero bueno, él está en otra etapa de su vida, dirigiendo a un equipo en Argentina que es un torneo tremendamente competitivo", aseguró Bonini, que llega al Morelia del fútbol azteca.

"El tiempo dirá que si lo que pensaba la gente de la U cuando lo contrató, era equivocado o no. Pero es muy mezquino juzgar a un técnico por un torneo. Es mi opinión. En Europa a un técnico se le juzga por su trayectoria, no por un torneo", agregó el ex PF de Bielsa.

"La U venía de un semestre muy malo, con muchos problemas extrafutbolísticos que se tradujeron en malos resultados. Era decisión de la U decir si seguíamos o no, pero lo que puedo asegurar, y para esto no hace falta ser muy entendido de fútbol, es que los procesos realmente buenos, que dan seguridad, son procesos a largo plazo", concluyó.

El Morelia, donde juegan los chilenos Rodrigo Millar, Diego Valdés y Sebastián Vegas, será el PF a pedido de Pablo Marini, ex entrenador de Audax Italiano. El argentino firmó hasta junio de 2017.

