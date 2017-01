Benegas en su regreso a la U: "Tuve que empezar a remar desde cero y lo hice"

El Gráfico Chile

El delantero Leandro Benegas analizó su retorno a Universidad de Chile, tras sus pasos a préstamo por Audax Italiano y Palestino durante la temporada 2016.

"He mejorado respecto de lo que han visto de mí, pero sigo intentando ser mejor. Hay que tratar de superarse día a día. Estoy en un buen momento. Vengo de jugar varios partidos seguidos, de sentirme protagonista, así que tengo las mejores expectativas", dijo el argentino en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul.

"En su momento me tocó salir. Me dieron explicaciones que no compartí, pero no había nada que hacer. Yo siento que demostré, sobre todo a mí mismo, de qué estoy hecho. Siento que puedo asumir cualquier desafío", agregó.

En esa línea, confesó que "tengo que seguir esforzándome. Ya comencé a demostrar por qué un club como la U se fijó en mí. Tuve que empezar a remar desde cero y lo hice. En Palestino empecé otra vez, fue otra cosa. Cambié el chip por completo".

No se quedó allí y Benegas aseguró que "el club y la gente sabe lo que soy. Saben que lo doy todo. Voy a defender esta camiseta a muerte. Este equipo se caracteriza por luchar cada pelota como si fuera la última. Intentaré hacerlo para que a todos nos vaya bien".

Finalmente, del trabajo del nuevo DT Ángel Guillermo Hoyos, el trasandino lo destacó y al compararlo con lo que hacía Nicolás Córdova en Palesitno expresó que "su trabajo se parece. Se preocupan de la posesión, de la presión para recuperarla rápido. Trabajan con intensidad y se preocupan de la velocidad en los pases y mucho de la táctica".

GRAF/DE