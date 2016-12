Bauza revela las razones por las que Argentina jugará contra Chile en La Bombonera

El entrenador de la selección argentina, Edgardo Bauza, confirmó que quiere recibir en el estadio La Bombonera a La Roja, cuando se enfrenten el 23 de marzo de 2017, por las Clasificatorias a Rusia 2018.

"La elección de la cancha fue tomada en conjunto con el plantel, después de preguntarles a 19 jugadores. Me junté con los dirigentes y les pregunté si estaba la posibilidad de hacer de local en La Bombonera", aseguró el ex DT de San Lorenzo en entrevista con Radio Rivadavia.

El Patón también se refirió al manejo del plantel, algo por lo que ha sido criticado desde que llegó a la albiceleste, el 5 de agosto de este año. "Si Messi hace el equipo, me voy para la casa".

También habló sobre su relación con los jugadores, en defensa de las críticas que ha recibido el ex DT de Liga Deportiva Universitaria de Quito por mantener en la nómina a jugadores que han bajado su nivel.

"Ellos saben que tienen que rendir no solamente en sus equipos sino cada vez que son convocados. Y si hay algo que me manifestaron todos los jugadores, es que si andan mal no dude en sacarlos. Me brindaron una confianza total para que tome una decisión y trate de elegir al que mejor esté", añadió el entrenador.

También fue consultado por una posible convocatoria de Carlos Tevez, clave en el momento de Boca Juniors, que está como líder del Torneo de Argentina.

"No descarto la convocatoria de algunos jugadores que aún no han estado, tenemos una lista de 60 futbolistas. A Carlos Tevez le puede tocar volver a la selección en cualquier momento, sabe lo que pienso de él", aseguró el Patón.

El ex DT de Sao Paulo ha conseguido dos victorias, dos empates y dos derrotas con la selección argentina en las actuales clasificatorias. Argentina marcha quinto, con 19 puntos, a uno de Chile.

