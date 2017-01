Banfield no quiere perder por nada a Santiago Silva y recalcan que no hay ofertas

Por Pablo Serey Correa

Universidad Católica ya tiene definido el nombre principal para reemplazar al emigrado Nicolás Castillo: Santiago Silva. Luego del buen año que tuvo con los cruzados, donde fue el goleador que ayudó a alcanzar el inédito campeonato, el delantero chileno partió a Pumas de la UNAM y dejó con un problema a Mario Salas.

Así fue como la dirigencia de Cruzados buscó candidatos para su delantera y uno de los que más llamó la atención fue el atacante charrúa. Incluso, Mario Salas, en la conferencia de prensa de este jueves, sólo tuvo elogios para el actual jugador de Banfield y espera tenerlo como refuerzo.

"Es un delantero muy potente, muy de área y goleador en todos los equipos que ha estado. A pesar de su edad, puede aportar en situaciones internacionales y situaciones de definición de ciertos campeonatos. La edad no es un parámetro y futbolísticamente se puede adaptar a nuestra forma de juego", señaló el técnico cruzado.

Sin embargo, los progresos para su fichaje parecen no avanzar. Pese a que su representante, Martín Guastadesigno, aseguró que tiene en la mesa una propuesta de Universidad Católica, no es la única y tendrá que competir con Liga Deportiva Universitaria de Quito.

"Tiene lo de de Universidad Católica y también lo de Liga de Quito. En Liga hay un técnico uruguayo con el que fueron compañeros (Gustavo Munúa), pero son propuestas (con Universidad Católica) muy similares. Hay que ver cómo se va y después se verá dónde. La decisión de irse está tomada, pero hay que ponerse de acuerdo con ese club para irse", dijo este miércoles el agente en conversación con Radio Continental AM 890.

A la pelea que tiene con los ecuatorianos, también se suma el interés de Banfield para que no parta del club, pese a que Silva ya les comunicó que su deseo es irse. Pese a eso, harán los esfuerzos para retenerlo y, tal como en ocasiones anteriores, aseguraron que no tienen ninguna oferta y que los clubes interesados deben negociar con ellos y no con el agente del jugador.

"Santiago Silva sigue de pretemporada con nosotros y nuestra idea es que siga siendo jugador de Banfield", señaló Alejandro Grigera, vicepresidente de Banfield, a El Gráfico Chile sobre la situación actual del delantero.

"Nadie nos ha llamado preguntando por Silva. Nosotros sólo negociamos de club a club", concluó el dirigente del Taladro, dejando en claro que su intención es retenerlo y no dejarlo a partir, ya sea a Universidad Católica o Liga de Quito.

Y no sólo los dirigentes quieren mantenerlo en el club. Julio César Falcioni, técnico de Banfield, habló del deseo que tiene de retener a Santiago Silva y Walter Erviti, otro que también espera marcharse.

"Quiero que se queden Erviti y Silva. Junto a mis 'profes' son los que salieron campeones conmigo en 2009. Son referentes y han asimilado mucha responsabilidad por todo lo que pasa en el fútbol y eso no los hace sentir bien. Esperemos poder solucionarlo para que se sientan bien", dijo el estratega en conversación con Estudio Fútbol.

La situación de Universidad Católica para negociar con Santiago Silva no está nada fácil. Los contrincantes en su fichaje y el deseo de Banfield ponen el panorama cuesta arriba.