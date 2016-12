Azul Azul le responde a Pepe Rojas: "Es una falta de Ã©tica publicar conversaciones privadas"

Azul Azul le responde a Pepe Rojas: "Es una falta de ética publicar conversaciones privadas"

Por Diego Espinoza Chacoff

El 5 de diciembre de 2015 fue el último partido de José Rojas con la camiseta de Universidad de Chile. El ex capitán de la U jugó frente a Huachipato, y antes de ello recibió un conmemorativo homenaje del presidente de Azul Azul, Carlos Heller. Hoy, a más de un año de eso, la polémica se ha encendido entre estos dos referentes del club.

Y es que tras la publicación por parte de José Rojas de una conversación que sostuvo por mensajería con el mandamás de los laicos, en Azul Azul salieron a dar su posición acerca del tema y criticaron el actuar del defensor.

"En esto voy a ser súper enfático, a nosotros nos parece una falta de ética publicar conversaciones privadas, que además como ustedes pueden ver son editadas, nosotros no aceptamos este tipo de cosas, no actuamos de esa manera", aseguró el director ejecutivo de la concesionaria, Pablo Silva.

"Lo único que quiero decir es que el tema de José Pepe Rojas, por nuestra parte, se cierra acá, así que espero que así quede. No me voy a volver a referir al tema de aquí en adelante, porque no me parece la forma y así se lo hice saber también a ellos", añadió el dirigente, aclarando que ya conversaron con el otrora capitán universitario.

En el Centro Deportivo Azul quedaron molestos, y aclararon que están muy dolidos con Rojas tras esta polémica que se vivió a través de redes sociales. Por ahora el retorno de Pepe, está cerrado para la controladora de la U.

