AtenciÃ³n Vidal: Bayern no descarta sancionar a jugadores que no hablen alemÃ¡n

Atención Vidal: Bayern no descarta sancionar a jugadores que no hablen alemán

El Gráfico Chile

Una de las características del camarín del Bayern Munich es variedad de nacionalidades que se reúnen: en el equipo bávaro hay once alemanes, tres españoles, dos brasileños, dos franceses, un austriaco, un holandes, un portugués, un polaco y un chileno.

Debido a lo multicultural del plantel no es extraño que los compatriotas hablen en su respectivo idioma cuando están reunidos. El presidente de Bayern Munich, Uli Hoeness, no se ha mostrado tan feliz con esta situación y afirmó que no descarta sanciones para los jugadores que no hablen alemán.

"Deben hablar más alemán. El idioma es un nexo de unión. De otra forma se hacen grupitos, si no lo aprenden deberían pagar. Ese debe ser el camino", sentenció el timonel del Bayern al medio Sport Bild.

El chileno Vidal está en verdaderos problemas si se aprueba este castigo. ¿El motivo? Según el diario "Bild", el volante nacional, junto al brasileño Douglas Costa, salen muy mal parados en un ranking de idioma que realizaron debido a que fueron calificados con una nota 5 (insuficiente).

Esta no es la primera vez que la dirigencia pone sus ojos en el idoma al interior del camarín, puesto que uno de los requisitos que se le solicitó al técnico Pep Guardiola, antes de firmar, fue que realizara un intenso curso de alemán.

GRAF/GL