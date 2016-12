Remate de Peñarol, pero no pasa nada en el arco azul.

Otro cambio en Peñarol. El ex Everton Nicolás Freitas por Urruti.

En la U no hay cambios.

CAMBIOS EN PEÑAROL. El ex UC Tomás Costa y el ex Ñublense Damián Frascarelli al campo. Se van Guzmán Pereira y Guruceaga.

Tiro libre de la Gata Fernández que dio en la barrera. No pasó nada y se mantiene el cero en el Nacional.

Tiro libre de Monzón que da en la barrera y no pasa nada.

GOL ANULADO A PEÑAROL. Aparecía un jugador en fuera de juego y no vale el tanto uruguayo.

20'

NO PUDO MATURANA. Centro de Matías Rodríguez y en el área no puede definir el ex Palestino.