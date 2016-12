Estadísticas

Cambios: 64' M. Estrada por G. Rivas 73' P. Magnin por J. Grondona 85' C. Meneses por C. Escobar

Cambios: 55' R. Gutiérrez por D. Rojas 77' D. Llanos por F. Manzano 83' C. Bravo por J. Vargas