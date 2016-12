TERMINÓ EL PARTIDO EN SAN CARLOS 90 4' La Católica no pudo con Huachipato y empataron 2-2

Centro de Arguinaguera y Molini 85' no pudo liquidar frente a Toselli

PENAL PARA HUACHIPATO!!! 59' Osorio no duda en cobrar una presunta infracción de Maripán sobre Otero

Luciano Vásquez y Lanaro no paran de golpearse 54' El Tiburón se llevó amarilla por la infracción

Llanos siempre me ha parecido un buen reserva para 9, creo que tiene sus limitaciones pero es goleador. #LosCruzados — Nicolás Albagli (@nalbagli) 28 de febrero de 2016

Y los wns q mataban a Llanos? Jugador q siempre responde no se q chucha tienen algunos contra el... bn rara la wea #LosCruzados — Rodrigo Zen (@Rodrigoozz) 28 de febrero de 2016

LLEGÓ CATÓLICA!!! 25' Gran remate de afuera del área de Bravo y la sacó Nuñez. Cordero no pudo liquidar

Otra vez se atreve Católica 11' Christian Bravo no logró concretar

7'

GOOOOO... NO, NO, NO, Anulada la anotación de Sebastián Jaime por una presunta posición offside