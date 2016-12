No me convence el coto sierra, lo admiro, pero malo el fútbol que propone. Un equipo mejor nos saca la chucha. La fe intacta #VamosColoColo — viejanomeimportanada (@ivantapiaax) febrero 19, 2016

#VamosColoColo Reina le doy dos partidos después no juega más no tiene nivel para jugar en Colo Colo no sé cómo Sierra que fue 10 no cacha— mauricio rivera (@lichorivera) febrero 19, 2016